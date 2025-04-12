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Spor, Futbol

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 46. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek.

Selçuk Kılıç  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 46. randevuda

Trabzon

İki takım arasında oynanan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 90 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.

Çaykur Rizespor'dan galibiyet serisi

İki takım arasında oynanan maçlarda son dönemde Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Yeşil-mavili takım sahasında son 3 lig maçı, deplasmanda da 1 lig maçı olmak üzere 4 karşılaşmada rakibi karşısında galip geldi.

Çaykur Rizespor, 2021-2022 sezonunda sahasında 3-2, 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-2, kendi evinde 1-0 ve bu sezon da Rize'de 3-1 galip geldi.

Yeşil-mavililer, böylelikle Trabzonspor karşısında en iyi galibiyet serisini yakaladı.

Trabzonspor, sadece kupada galip geldi

Trabzonspor, son dönemde rakibi karşısında sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda yeşil-mavililer karşısında galip gelmeyi başardı.

İki takım arasında bu sezon Papara Park'ta oynan karşılaşmayı Trabzonspor, 5-2 kazanarak grubu lider bitirip yarı finale yükselmişti

En farklı galibiyetler Trabzonspor'dan

Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında en farklı galibiyete ulaşan taraf oldu.

Bordo-mavililer, 2015-2016 sezonunda sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0, 2005-2006 sezonunda da deplasmanda 6-1 yenmeyi başarmıştı.



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