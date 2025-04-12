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Spor, Futbol

Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor

Süper Lig şampiyonlarından Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında karşılaşacağı Artvin Hopaspor'u mağlup ederse ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Sergen Sezgin  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor

Bursa

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayarak Türk futbolunda çok önemli bir başarıya imza atan fakat geçirdiği sıkıntılı dönemlerin ardından 3. lige kadar gerileyen Bursaspor, eski günlerine dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son seçimlerde takımın başkanlık görevine gelen Enes Çelik yönetiminde birlik ve beraberliği sağlayan camia, bağışlar ve çeşitli projelerle kulübün içinde bulunduğu mali krizi çözme başarısını gösterdi.

Bu süreçte taraftar desteğini de arkasına alan Bursaspor, kurduğu futbolcu kadrosuyla çıktığı 27 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Ligde geride kalan karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 7 beraberlikle 64 puan toplayan yeşil beyazlılar, iç saha maçlarını ortalama 40 bin seyirci karşısında oynadı.

Şampiyonluk maçına çıkıyor

Bursaspor, 13 Nisan Pazar günü saat 15.00'te ev sahibi takım stadının tadilatı nedeniyle, Artvin Hopaspor'un başvurusuyla Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda şampiyonluk maçına çıkacak.

Yeşil beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde ligin bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.

Karşılaşma "kapalı gişe" oynanacak

Balıkesir'de oynanacak karşılaşmanın biletlerine Bursaspor seyircisi yoğun ilgi gösterdi.

Bursa temsilcisinin taraftarları satışa çıktıktan kısa bir süre sonra biletlerini tükettiği 13 bin 732 kapasiteli stattaki maç, "kapalı gişe" oynanacak.

Profesyonel liglerde en az mağlubiyet alan iki takımdan biri Bursaspor

Bursaspor, bu süreçte aldığı başarılı sonuçlarla da dikkati çekti.

Çıktığı maçlarda sadece bir kez yenilen yeşil beyazlılar, bu sezon Galatasaray ile birlikte Türkiye'deki profesyonel liglerde en az mağlubiyet alan takımlardan biri oldu.

En az gol yiyen ikinci takım Bursaspor

Yeşil beyazlılar, bu sezon birçok maçta da kalesini gole kapattı.

3. Lig 3. Grup'ta ağlarında 10 gol gören Aliağa Futbol'un ardından bu konuda ikinci sırada gelen Bursaspor, oynadığı maçlarda filelerinde sadece 13 kez gol gördü.

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