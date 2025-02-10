Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi

Trabzon
2. dakikada Robin Yalçın'ın pasında ceza alanı içinde Tayfur Bingöl'ün kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Uğurcan'ın ayaklarından döndü.
6. dakikada ikas Eyüpspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan altı pas içine gönderilen ortada Banza ile Vezo arasındaki mücadelede konuk takım oyuncusu yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada Thiam, kullandığı penaltı atışında top Uğurcan'ın da müdahale etmesiyle yan direkten döndü. Daha sonra Nwakaeme'nin kalesine doğru dokunduğu meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.
32. dakikada Vezo'nun pasında, ceza alanı sağ çaprazında Thiam'ın yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.
33. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza yayı çizgisi üzerinde Visca'nın sert şutunda kaleci Berke Özer, topu üsten kornere çeldi.
45+2. dakikada Zubkov'un sağdan pasında, ceza alanı içinde Visca, uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.
İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
49. dakikada Emre Mor'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Thiam'ın kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.
59. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Nwakaeme'nin soldan yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Lundstram'ın şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
67. dakikada Emre Mor'un ceza alanı dışından şutunda top üst direkten dışarı çıktı.
86. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında, ceza alanı içinde Emre Akbaba'nın röveşata vuruşunda top üsten auta gitti.
90+1. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı dışında Sikan'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
"Trabzonspor bir anlık dalgınlığımızı cezalandırdı, kazandı"
ikas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, rakiplerinin bir anlık dalgınlıklarını cezalandırarak maçı kazandığını söyledi.
Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'a iyi giden süreci devam ettirmek ve puanlar almaya geldiklerini belirterek, "Maça da iyi başladığımızı düşünüyoruz. Bu iyi başlangıcın karşılığı olarak da pozisyonlar bulduk. Yüzde yüz pozisyonlar bulduk, kazandığımız penaltıyı da maalesef değerlendiremedik." dedi.
Ondan sonraki süreçte oyunu yöneten, istediğini oynayan bir Eyüpspor'un olduğunu ifade eden Yavaş, şöyle devam etti:
"Tekrardan pozisyonlar bulduk ama değerlendirilemeyen, sonuçlandırılamayan hücum organizasyonları sonucunda ilk devre elimize gelecek maçı maalesef bitirip içeri girdik. Sonrasında ikinci devre biraz daha dengeli bir oyun oldu. Ancak bir anlık konsantrasyon eksikliği Trabzonspor gibi kaliteli oyunculardan oluşan bir takıma karşı yapmamamız gereken bir hata, ayağımızdaki topu maalesef kolay bir şekilde kaybedip onlara geçiş imkanı verdik ki maç öncesinde buna hazırdık. Trabzonspor'un öncelikle ligin en çok topa sahip olan takımı olduğunu biliyorduk. Ama hücum çeşitliliklerine de sahiplerdi oyuncu profillerinden dolayı. Akan oyunlarda attıkları gollerin de yarısını geçişten attıklarını biliyorduk. Maç boyunca aslında bunlara iyi dikkat etti takımımız. Ancak Trabzonspor bir anlık dalgınlığımızı cezalandırdı, kazandı."
Kerem Yavaş, daha sonra buna bir reaksiyon gösterdiklerini kaydederek, "Maçı çevirebilecek en azından 1 puanı kazanabilecek pozisyonları da bulduk ama değerlendiremedik, üzgünüz. İlk 5 için önemli bir maçtı. Trabzonspor'un da artık ilk 5'i hedeflediğinin farkındaydık. Kazansaydık bizim için büyük avantaj olacaktı. Oyun olarak memnunuz, oyunu kazandığımızı düşünüyoruz. Ama en nihayetinde bir mağlubiyettir, bu mağlubiyetin acısını çekeceğiz, oyuncularımıza da söyledik. Ama çok çabuk bunu burada bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.