Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Trabzon
Ligde 68 puanda bulunan ve 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, 38 puanla 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi yapan rakibi ile sezonun son maçına çıkacak.
Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından 67 günlük sürede oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermeyen bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilgisizlik serisiyle ligi tamamlamak istiyor.
Trabzonspor'da Berat Özdemir ve Serkan Asan kart cezaları, Djanin ve Flavio da sakatlıkları nedeniyle yarın ki karşılaşmada yer alamayacak.
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 72. randevuda
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı'nda yarın yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 71 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 40-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 135 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.
Trabzon'daki karşılaşmalar
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.
Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.