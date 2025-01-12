Trabzonspor evinde farklı kazandı

Trabzon
9. dakikada Samudio'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın yatarak çeldiği, daha sonra da savunmanın uzaklaştırmak istediği top Larsson'un önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten tekrar oyun alanına döndü.
12. dakikada konuk takım önemli bir pozisyonu daha değerlendiremedi. Sağ çaprazda ceza alanı arkasında topla buluşan Samudio'nun sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere gönderdi.
16. dakikada Banza'nın baskısıyla Kenan Piric'in uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı hemen dışında önünde bulan Cham'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
21. dakikada Trabzonspor golü buldu. Orta alanda kaptığı top ile sağ taraftan ceza alanına sokulan Visca'nın kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasında topla buluşan Banza, meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 1-0
23. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında, kaleci Kenan Piric'in çeldiği top Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcunun etkisiz vuruşunda top Kenan Piric'te kaldı.
45+2. dakikada Visca'nın sağdan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Umut Güneş'in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
52. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Visca'nın ortasında, savunmanın arkasında Malheiro'nun kafa şutunda, top kaleci Kenan Piric'in sağ üst köşesinden filelere gitti: 2-0
64. dakikada Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ara pasında ceza alanı çizgisi üzerinde Malheiro'un düzgün vuruşunda, top yan direğe çarparak filelerle buluştu: 3-0
70. dakikada yine hızlı gelişen Trabzonspor atağında Banza'nın pasıyla sol taraftan ceza alanına giren Cham, topu kaleci Kenan Piric'in solundan filelere göndererek farkı 4'e çıkardı: 4-0
87. dakikada Mendy'in pasında, ceza çizgisi üzerinden Malheiro'nun şutunda, top kaleci Kenan Piric'in sağ tarafındaki direk dibinden filelere gitti: 5-0
Trabzonspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
Malheiro: Elimden gelenin en iyisini yapmaya, yüzde yüzümü vermeye çalıştım
Trabzonspor'da hat-trick yapan defans oyuncusu Pedro Malheiro, ilk maçından itibaren elinden gelenin en iyisini yaparak, sahaya yüzde yüzünü vermeye çalıştığını söyledi.
Malheiro, karşılaşmanın ardından Papara Park’ta düzenlenen basın toplantısında hak ettikleri güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.
Malheiro, böyle bir galibiyeti uzun süredir beklediklerini vurgulayarak, "Ben de hem üç puanda hem de performansımla takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem her zaman çok mutlu hissederim kendimi, bugün de öyle oldu. Önceliğim her zaman takıma katkıda bulunabilmek. Bizim takımımız, daha önce de söylediğim gibi böyle bir galibiyeti bekliyordu ve hak ediyordu. Bizim adımıza da çok güzel bir galibiyet oldu. Hem takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim için hem de takıma yardımcı olabildiğim için çok mutlu hissediyorum kendimi." dedi.
Portekiz Milli Takımıyla ilgili soru üzerine Malheiro, "Her oyuncunun hayali milli takımda oynamaktır, benim de en büyük hayallerimden bir tanesi kendi ülkemi, kendi formamı temsil edebilmek. Bunun için tabii ki mücadele ederek o günlerin hayalini her zaman kuruyorum."
Defans oyuncusu, her oyuncunun adaptasyon süresine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Şunu net olarak söyleyebilirim ilk maçımdan itibaren her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, yüzde yüzümü vermeye çalıştım. Bütün maçlarda en iyi performansımı göstermeye çalıştım." diye konuştu.
Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maçlarda eleştiriler aldığı hatırlatılan Malheiro, oyuncular olarak eleştirilere hazır ve alışık olmaları gerektiğini kaydederek, "Eleştiriler yapıcı eleştiri olursa, bizim de bir şeyler öğrenebileceğimiz, çıkarımlar yapabileceğimiz şeyler olursa bu da tabii ki her oyuncuyu ileri taşıyabilir. Ben de geldiğim andan itibaren o adaptasyon sürecinden itibaren en iyisini vermeye çalıştım. Şu an tabii ki o süreç bittikten sonra, ben arkadaşlarımı daha iyi tanıdıktan sonra daha iyi gidiyor ama yapıcı eleştiriye her zaman açığız." ifadelerini kullandı.
Edin Visca ile sağ kanatta sağladıkları uyuma ilişkin soru üzerine ise Portekizli oyuncu, şunları kaydetti:
"Edin Visca gibi bir oyuncuyla oynamaktan gerçekten çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Çünkü gerçekten her maçta her antrenmanda bana da katkılar sunuyor, öğreteceği şeyler oluyor. Zaten kendisi Süper Lig'de farkını ortaya koymuş bir oyuncu. Çok tecrübeli bir oyuncu. Bize de antrenmanlarda, maçlarda yaptığı konuşmalarda hem de bizle yaptığı görüşmelerde neler yapmamız gerektiğini, nelerin daha iyi olmasını gerektiğini ifade ediyor. Tekrar söylemek isterim ki kendisiyle oynamaktan çok mutluyum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.