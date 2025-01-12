Süper Lig'de 2. transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu

İstanbul
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre yüzde 30'luk sapma payının da yer aldığı listeye göre, en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 lirayla Trabzonspor'un oldu. Bordo-mavili kulübü 1 milyar 832 milyon 108 bin 271 lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 764 milyon 529 bin 273 lirayla Galatasaray takip etti.
Harcama limiti en düşük olan kulüp ise 101 milyon 428 bin 974 lirayla Adana Demirspor oldu.
TFF'nin açıkladığı harcama limitleri şu şekilde:
Takım
Harcama limiti (TL)
Yüzde 30 sapma dahil limit (TL)
Trabzonspor
3.833.550.392
4.983.615.510
Fenerbahçe
1.832.108.271
2.381.740.752
Galatasaray
1.764.529.273
2.293.888.055
Beşiktaş
919.741.014
1.195.663.318
Corendon Alanyaspor
445.011.320
578.514.715
Kasımpaşa
402.239.726
522.911.644
RAMS Başakşehir
378.977.636
492.670.927
Reeder Samsunspor
378.487.218
492.033.383
Bellona Kayserispor
265.591.243
345.268.616
Net Global Sivasspor
228.264.578
296.743.951
Atakaş Hatayspor
208.413.381
270.937.395
Çaykur Rizespor
206.223.736
268.090.857
ikas Eyüpspor
193.267.117
251.247.252
Göztepe
193.267.117
251.247.252
Sipay Bodrum FK
193.267.117
251.247.252
Onvo Antalyaspor
181.469.677
235.910.580
Gaziantep FK
155.508.650
202.161.245
TÜMOSAN Konyaspor
120.782.235
157.016.905
Adana Demirspor
101.428.974
131.857.666