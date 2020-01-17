Euro
6.55
Dolar
5.91
BIST 100
121,474.80
Altın
1,556.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hafter’e bağlı milislerin saldırıları başkent Trablus’ta protesto ediliyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, sezon başı transfer ettiği Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı.

Seyit Ahmet Eksik   | 17.01.2020
Trabzonspor, Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı

Trabzon

Bordo-mavili kulüp, 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformununda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Avdijaj arasındaki 08.07.2019 başlangıç, 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin

Benzer haberler

Trabzonspor, Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı

Fındıkta 'kahverengi kokarca' tehdidine çözüm arayışı

Soğuk hava hamsiyi sofraya getirdi

Üniversite öğrencileri, işaret diliyle Trabzonspor Marşı klibi hazırladı

Üniversite öğrencileri, işaret diliyle Trabzonspor Marşı klibi hazırladı
Trabzonspor Onazi ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Onazi ile yollarını ayırdı
YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yıldırım: Kişinin yeterlilikleri teknolojiyle desteklenmeli

YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yıldırım: Kişinin yeterlilikleri teknolojiyle desteklenmeli