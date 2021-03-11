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Spor, Futbol

Trabzonspor deplasmandaki başarısını sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak deplasmandaki yenilmezliğini de sürdürmeyi hedefliyor.

Selçuk Kılıç   | 11.03.2021
Trabzonspor deplasmandaki başarısını sürdürmek istiyor

Trabzon

Ligde deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 137 günlük sürede yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 maçta 22 puan toplarken dış sahada ise 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.


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