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Spor, Futbol

Beşiktaş, Kayserispor'u sahasında devirdi

Beşiktaş, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 24.04.2021
Beşiktaş, Kayserispor'u sahasında devirdi Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Vodafone Park’ta karşılaştı. Beşiktaşlı futbolcular, attıkları golün ardından sevinç yaşadı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

4. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ljajic'e Kvrzic'in yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

6. dakikada Hes Kablo Kayserispor'un beraberlik golü geldi. Alibec'in soldan ortaladığı topa ceza sahasında Pedro Henrique gelişine düzgün vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

13. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic, soldan bindirme yapan N'Koudou'ya pasını verdi. N'Koudou dar açıda olmasına rağmen sert bir şutla topu filelere yolladı: 2-1

19. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında De Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

36. dakikada seri paslarla Kayserispor ceza alanına sokulan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden ortasında N'Koudou'nun arka direkte bekletmeden ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. 

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