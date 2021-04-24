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Rafael Nadal, Barcelona Açık'ta finale kaldı

Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağında yer alan Rafael Nadal, Barcelona Açık tenis turnuvasında finale yükseldi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 24.04.2021
Rafael Nadal, Barcelona Açık'ta finale kaldı

Ankara

Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağında yer alan Rafael Nadal, Barcelona Açık tenis turnuvasında finale yükseldi.

İspanya'da düzenlenen toprak kort turnuvası Barcelona Açık'ın tek erkekler yarı finalinde İspanyol Nadal, vatandaşı Pablo Carreno Busta ile karşılaştı.

Rakibini 1 saat 29 dakika süren mücadelenin ardından 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Nadal, Barcelona Açık'ta adını 12. kez finale yazdırdı.

Turnuvada 11 şampiyonluğu bulunan Nadal, diğer yarı final mücadelesinde İtalyan Jannik Sinner'i 6-3'lük setlerin ardından 2-0'la geçen dünya 5 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas ile yarın final maçına çıkacak.


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