Nadal'ı Barselona'da Thiem durdurdu
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Barselona Açık Tenis Turnuvası'na yarı finalde veda etti.
İstanbul
Rafael Nadal, kariyerinde 11 kez kazandığı Barselona Açık Tenis Turnuvası yarı finalinde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaştı.
Toprak zeminde oynanan ve toplam 2 saat 4 dakika süren mücadelede Nadal'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Thiem, turnuvada ikinci kez finale yükselme başarısını gösterdi.
25 yaşındaki Thiem, finalde Rus tenisçi Daniil Medvedev ile karşılaşacak.
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