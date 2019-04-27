Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.93
BIST 100
94,783.14
Altın
1,285.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Nadal'ı Barselona'da Thiem durdurdu

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Barselona Açık Tenis Turnuvası'na yarı finalde veda etti.

Yunus Kaymaz   | 27.04.2019
Nadal'ı Barselona'da Thiem durdurdu

İstanbul

Rafael Nadal, kariyerinde 11 kez kazandığı Barselona Açık Tenis Turnuvası yarı finalinde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaştı. 

Toprak zeminde oynanan ve toplam 2 saat 4 dakika süren mücadelede Nadal'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Thiem, turnuvada ikinci kez finale yükselme başarısını gösterdi.

25 yaşındaki Thiem, finalde Rus tenisçi Daniil Medvedev ile karşılaşacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları

Benzer haberler

Nadal, Monte Carlo'ya yarı finalde veda etti

Nadal, Monte Carlo'ya yarı finalde veda etti