Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Beşiktaş'ın gücüne, temposuna karşılık veremedik

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, rakiplerinin gücüne, temposuna karşılık veremediklerini söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.04.2021
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Beşiktaş'ın gücüne, temposuna karşılık veremedik Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

Istanbul

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Buraya gelirken bir ya da üç puan alabilir miyiz diye düşünüyorduk ama maalesef Beşiktaş'ın gücüne, temposuna karşılık veremedik. Mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bizim için makas iyice daralıyor. Daha önce birçok maçı iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Bütün kredilerimizi harcadık. Önümüzde Denizlispor maçı var, ne yapıp edip o maçı kazanmak zorundayız. Final maçlarındayız. İki ya da üç galibiyet almak zorundayız." diye konuştu.

44 puanın kendilerini ligde tutmak için yeterli olacağını kaydeden Hamzaoğlu, Cristian Sapunaru'nun kadro dışı kalmasının da takımı olumsuz etkilediğini düşünmediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan’dan Hindistan’a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi ekipman yardımı teklifi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Londra'da Kovid-19 tedbirleri ve aşısı karşıtları yürüyüş düzenledi
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
İran'da son 24 saatte 374 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

'Hedeflerimizi gerçekleştirmek için zamanımız daralıyor'

'Hedeflerimizi gerçekleştirmek için zamanımız daralıyor'

'Deplasmandan alınan puan puandır ne olursa olsun'

'Bugün bizim galip gelmemiz gerekiyordu'

'Bu sezon çifte bayramı Beşiktaşlılar kutlayacak'

'Bu sezon çifte bayramı Beşiktaşlılar kutlayacak'
'Beşiktaş'ın gücüne, temposuna karşılık veremedik'

'Beşiktaş'ın gücüne, temposuna karşılık veremedik'
'Galip gelerek moralimiz yerine gelmiş oldu'

'Galip gelerek moralimiz yerine gelmiş oldu'