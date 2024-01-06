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Spor, Futbol

Trabzonspor deplasmanda tek golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Muhammed Boztepe  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Trabzonspor deplasmanda tek golle kazandı Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

16. dakikada sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Fountas'ın pasında altıpasta topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Macheda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

30. dakikada konuk Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1.

44. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Ali Kaan Güneren'in pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cephas'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır, yatarak kurtardı.

59. dakikada Fountas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bakasetas'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

74. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasına giren Onuachu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

86. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda yatarak kurtardı.

Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kazandı.

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