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Spor, Futbol

Samsunpor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunpor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

İlyas Gün  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Samsunpor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi

Samsun

22. dakikada konuk ekibin atağında Rohden'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Eysseric, ceza sahası çizgisinin hemen dışından yerden sert vurdu, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çeldi.

26. dakikada ani gelişen atakta Haluk Mustafa Tan'ın sağdan ortasında altıpas içindeki Emre Kılınç, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

66. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında Ercan Kara'nın, yaklaşık 25 metreden yerden sert şutunda, topu kaleci Emre Bilgin bloke etti.

70. dakikada VavaCars Karagümrük'ün atağında kaleyi cepheden gören pozisyonda Can Keleş'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

85. dakikada Samsunspor öne geçti. Fofana'nın sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Ercan Kara, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

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