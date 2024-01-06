Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,247.60
BTC/USDT
43,925.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 15 hedef imha edildi
logo
Spor, Futbol

Başakşehir - Adana Demirspor maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.

Hilmi Sever  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Başakşehir - Adana Demirspor maçında gol sesi çıkmadı

İstanbul

42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Sarı, kaleyi cepheden gören pozisyonda, yaklaşık 30 metreden topa çok sert vurdu. Köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan sağına uzanıp kornere çeldi.

Aynı dakikada Adana Demirspor yine etkili geldi. Sağ kanattaki Yusuf Sarı'nın arka direğe ortasında altıpas önünde Akintola topla buluştu. Akintola'nın sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Adana Demirspor'un sağ taraftan Yusuf Sarı ile kullandığı kornerde altıpas önünde Cisse topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmayı, A Milli Takım'ın yardımcı antrenörleri Daniele Russo ve Selçuk Şahin ile atletik performans antrenörü Vural Durmuş da izledi.

47. dakikada Başakşehir savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Akintola, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Akintola'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakika ev sahibi takım gole yaklaştı. Adana Demirspor ceza sahasının önünde topla buluşan Lima, ceza sahasında uygun pozisyondaki Piatek'e pasını gönderdi. Piatek'in sağ çaprazdan uygun pozisyonda şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere hava harekatları düzenlendi
Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli kayak ve 3D gösterisi düzenlendi
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan "Kardan Heykeller'in" açılışı gerçekleştirildi
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Başakşehir - Adana Demirspor maçında gol sesi çıkmadı

Başakşehir - Adana Demirspor maçında gol sesi çıkmadı

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Çaykur Rizespor sahasında Hatayspor'u mağlup etti

Gaziantep FK son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildiß

Gaziantep FK son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildiß
Siirt altyapısında yetişen "yıldız krampon"ların milli forma mücadelesi

Siirt altyapısında yetişen "yıldız krampon"ların milli forma mücadelesi
Galatasaray ile Konyaspor 45. randevuda

Galatasaray ile Konyaspor 45. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet