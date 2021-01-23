Trabzonspor deplasmanda kazandı

Ankara
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
İlk yarı
36. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ekuban'la verkaç yaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny, kaleci Übeyd Adıyaman'ı da geçerek, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.
40. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye çektiği plase şutta top yandan auta gitti.
44. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin dar açıdan çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, üstüne gelen topu kontrol etti.
45+1. dakikada Flavio'nun ceza sahasının sağ çaprazında çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, topu kornere tokatladı.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Candeias'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top doğrudan kaleye gitti ve kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
54. dakikada Trabzonspor, kontra ataktan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin rakip yarı sahanın ortasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, sol çaprazında topla buluşan Ekuban, düzgün bir kontrolden sonra çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.
72. dakika Sio'nun ceza yayının önünden çektiği sert şutta top yandan auta gitti.
85. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Ayite'nin şutunda ceza sahasında Edgar topa elle müdahale edince hakem Mustada Öğretmenoğlu, beyaz noktayı gösterdi. 86. dakikada penaltıyı kullanan Piris da Motta, topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 1-2.
90+1. dakikada Afobe'le verkaç yapan Nwakaeme, altıpasın içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nwakaeme'nin şutunda kaleci Übeyd Adıyaman topu iki hamlede kurtardı.
Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.