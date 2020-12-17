Beşiktaş kupada son 16 turuna yükseldi

İstanbul
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
14 maçta 24 gol yedi
Bu sezon savunmada sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu karşısında da kalesini gole kapatamadı.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 14. resmi maçında 24. golü kalesinde gördü.
Süper Lig'deki 11 maçta 19 gol engel olamayan Beşiktaş, Avrupa kupasında 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol yedi.
Rosier kariyerindeki ilk golü attı
Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Fransız sağ bek Valentin Rosier, kariyerindeki ilk gol sevincini siyah-beyazlı formayla yaşadı.
Fransa'nın Rodez Aveyron formasıyla futbol kariyerine başlayan ve ardından Dijon ile Portekiz'in Sporting ekiplerinde görev alan Rosier, ülkesinin 21 yaş altı milli takım formasıyla gol atma başarısı gösterememişti.
Vincent Aboubakar'ın yerine forvet hattında görev alan ve takımının son golün kaydeden Güven Yalçın, 8 maç sonra gol atmayı başardı. Bu sezon Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Rio Ave karşılaşmasında fileleri havalandıran Güven, ardından süre aldığı 8 maçı boş geçmişti.
Siyah-beyazlı ekibi 2-0 öne geçiren golü atan Cyle Larin, bu sezon takımı adına 7. golü kaydetti. Süper Lig'de 5 golü bulunan Larin, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PAOK maçında da fileleri havalandırmıştı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Atakan Üner'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, Onur Şahin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
11. dakikada Güven'in penaltı atışında kaleci Anıl Demir, topu kornere çeldi.
30. dakikada Rosier, ceza alanının önünde yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
38. dakikada Larin ve Atakan'ın iyi paslaşması sonrası Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Larin'in pasıyla topla buluşan Atakan, sağ çaprazda ceza alanına girmeden arka direğe iyi koşu yapan Larin'i gördü. Larin, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.
Maçın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
56. dakikada kaleci Anıl Demir'in hatalı pasında topu kazanan Oğuzhan, rakibinden kurtulmaya çalışan Oğuzhan, ceza alanına girdiği anda arkasında boş pozisyondaki Güven'i gördü. Güven, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0
80. dakikada İbrahim Hırçın'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mertcan Çam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1
Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.