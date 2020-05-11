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Spor, Futbol

Trabzonspor çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü

Trabzonspor, Kovid-19 önlemleri altındaki hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Duygu Avunduk   | 11.05.2020
Trabzonspor çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü

Trabzon

Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altındaki hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift idmanla çalışmalarını sürdürecek.


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