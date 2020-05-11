Euro
7.67
Dolar
7.08
BIST 100
98,070.72
Altın
1,704.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nde ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

MKE Ankaragücü'nde yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanılmadığı bildirildi.

Ercan Çakar   | 11.05.2020
MKE Ankaragücü'nde ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

Istanbul

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetici, futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde gruplar halinde gerçekleştirilen testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.

Daha önce testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Ricardo Faty'nin son testinin negatif olduğu, Senegalli futbolcunun 14 gün evde karantinada kalacağı aktarıldı.

Bir süredir çalışmalarına ara veren takımın, yarın antrenman yapacağı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı
KKTC'deki son Kovid-19 hastası da taburcu edildi
ABD'de Kovid-19'dan en çok etkilenen New York 'yeni bir safhaya' geçiyor
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız yakında günde 1000’den daha az olacak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 263 ölüm

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı

KKTC'deki son Kovid-19 hastası da taburcu edildi

ABD'de Kovid-19'dan en çok etkilenen New York 'yeni bir safhaya' geçiyor

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız yakında günde 1000’den daha az olacak

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız yakında günde 1000’den daha az olacak
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 152'ye çıktı

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 152'ye çıktı
İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19 aşısı asla bulunamayabilir

İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19 aşısı asla bulunamayabilir