Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Trabzon
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.
Geçen hafta ligde sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında da çıkışını sürdürerek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor.
Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Batista Mendy ile sakatlıklarının ardından henüz hazır hale gelmeyen Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez forma giyemeyecek. Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen'in de sakatlıkları sürüyor.
Bordo-mavililer, tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya gidecek.
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u ağırlayacak
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Geride kalan 7 lig maçında 4 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren mavi-lacivertli ekip, 12 puanla 5. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Son iki karşılaşmasında Beşiktaş'ı 4-2, Coredon Alanyaspor'u 4-0 yenen Adana ekibi, Trabzonspor maçını da kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkarma hedefinde.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.