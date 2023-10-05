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Spor, Futbol

Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç, Eren Bozkurt  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Trabzon

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Geçen hafta ligde sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında da çıkışını sürdürerek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Batista Mendy ile sakatlıklarının ardından henüz hazır hale gelmeyen Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez forma giyemeyecek. Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen'in de sakatlıkları sürüyor.

Bordo-mavililer, tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya gidecek.

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Geride kalan 7 lig maçında 4 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren mavi-lacivertli ekip, 12 puanla 5. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Son iki karşılaşmasında Beşiktaş'ı 4-2, Coredon Alanyaspor'u 4-0 yenen Adana ekibi, Trabzonspor maçını da kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkarma hedefinde.

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