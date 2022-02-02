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Spor, Futbol

Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi

Çaykur Rizespor'un Portekiz ekibi Benfica'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.02.2022
Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi

İstanbul

Barcelona'dan özel uçakla gelen Portekizli oyuncuya, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Selim Selimoğlu eşlik etti.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selimoğlu, çok mutlu olduklarını belirterek, "Sezon sonuna kadar Gedson Fernandes bizimle birlikte. Bizim formamızı terletecek. Yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kendisini Benfica'dan ikinci yarı için kiraladık. Umarım hepimiz için hayırlı bir transfer olur diyoruz. Ona da sakatlıksız, iyi ve şanslı bir sezon diliyoruz. Bir süredir bu transferle ilgili çalışıyorduk. Son 60 saattir hiç uyumadık diyebilirim. Bugün de yine zor geçti. Sonunda başarılı olduk. Takımımız adına çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Kısa bir açıklama yapan Gedson Fernandes ise Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu ve oynamak için kendisini hazır hissettiğini söyledi.

Portekizli oyuncu, eski takımı Galatasaray ile ilgili sorulan bir soruya ise cevap vermedi.

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