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Spor, Futbol

Trabzonspor, 10. Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 16 final oynayarak 9 kez kupayı elde eden bordo-mavililer, Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak 10. kez kupayı müzesine getiremedi.

Selçuk Kılıç  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Trabzonspor, 10. Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Trabzon

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, 10. Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başlayan ve bugüne dek 16 final maçının 9'unu kazanıp bu kulvarda şampiyonluk mutluluğu yaşayan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında sahadan üzgün ayrıldı.

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Geçen sezon da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş karşısında 3-2 mağlup olarak kupayı müzesine getiremeyen Karadeniz ekibi, böylelikle art arda 2 sezon oynadığı final müsabakasında hedefine ulaşamadı.

En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililerin, kupa hasreti 5 sezona çıktı.

Galatasaray, bordo-mavililer karşısında 3. kez mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı 4. final karşılaşmasında kazanan taraf oldu.

Daha önce 2 kez Trabzonspor karşısında mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, üçüncü kez rakibine finalde üstünlük sağladı. Trabzonspor 1 kez Galatasaray karşısında kupayı müzesine getiren taraf olmuştu.

Kupasız geçen sezon

Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde mağlup olarak sezonu kupasız tamamlayacak.

Ligde 35. hafta sonunda 46 puanla 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda da önemli bir kayıp yaşadı.

Trabzonspor'un oynadığı final maçları

Trabzonspor'un 17 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon
Şampiyon
Finalist
İlk maç
Rövanş
1974-75
Beşiktaş
Trabzonspor
0-1
2-0
1975-76
Galatasaray
Trabzonspor
0-1
1-0 (5-4 pen)
1976-77
Trabzonspor
Beşiktaş
1-0
0-0
1977-78
Trabzonspor
Adana Demirspor
3-0
0-0
1983-84
Trabzonspor
Beşiktaş
2-0 (uzatmada)
1984-85
Galatasaray
Trabzonspor
2-1
0-0
1989-90
Beşiktaş
Trabzonspor
2-0

1991-92
Trabzonspor
Bursaspor
0-3
5-1
1994-95
Trabzonspor
Galatasaray
3-2
1-0
1996-97
Kocaelispor
Trabzonspor
1-1
1-0
2002-03
Trabzonspor
Gençlerbirliği
3-1

2003-04
Trabzonspor
Gençlerbirliği
4-0

2009-10
Trabzonspor
Fenerbahçe
3-1

2012-13
Fenerbahçe
Trabzonspor
1-0

2019-20
Trabzonspor
Alanyaspor
2-0

2023-24
Trabzonspor
Beşiktaş
2-3

2024-25
Trabzonspor
Galatasaray
0-3

Trabzonspor'da Fatih Tekke, ilk finalinden üzgün ayrıldı

Trabzonspor'da ligin 28. haftası öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, 64 günlük sürede kupa başarısını elde edemedi.

Trabzonspor'dan 2006 yılında 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit Kulübüne transfer olan Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe 19 yıl sonra döndüğü teknik direktörlük görevinde kısa sürede hedeflediği kupa mutluluğunu yaşayamadı.

Karadeniz ekibi ile 11 Mart'ta 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor'un başına geçen Fatih Tekke, bordo-mavililerin Galatasaray ile oynadığı final müsabakasında 3-0'lık yenilgi yaşayarak takımıyla kupa kaldıramadı.

Fatih Tekke ile çeyrek ve yarı finale çıkmıştı

Trabzonspor, Fatih Tekke ile çeyrek final ve yarı final mücadelesinden başarıyla çıkmıştı.

Fatih Tekke yönetiminde Sipay Bodrum FK ile oynadığı çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Doğan dönemindeki ilk kupa hedefi gerçekleşmedi

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde kupa başarısı elde edemedi.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, art arda iki sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupa mutluluğu yaşayamadı.

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