Trabzon'da 3 puan Fenerbahçe'nin
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi. Geçen hafta Göztepe'ye mağlup olan sarı-lacivertliler, zirve yolunda çok önemli bir 3 puan alırken, Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
Trabzon
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının 11. dakikasında Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.
25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak çıkardı. Dönen topta gelişen atakta Szalai'nin şutunda, Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çelerek bir tehlikeyi daha önledi.
30. dakikada Szalai'nin soldan ortasında yakın mesafedeki Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek bir kez daha gol izni vermedi.
45. dakikada Osayi Samuel'in sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde Mesut Özil'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarı
55. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı.
63. dakikada Osayi Samuel'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Sosa'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
70. dakikada Berat Özdemir'in uzun pasında, sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.
76. dakikada Fenerbahçe, golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında, topla hareketlenen Pelkas'ın ceza alanı dışından şutunda, yerden seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1.
83. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.
90+5. dakikada az oyuncuyla savunmayı yakalayan Fenerbahçe'de Ozan Tufan, topu Valencia'ya aktardı. Bu futbolcunun şutunda, top direğin yanından auta gitti.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Trabzon'da moral buldu
Geçen hafta Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında yenilgiyi telafi ederek moral buldu.
İstanbul temsilcisi, puanını 54'e yükselterek 57 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Trabzonspor'un galibiyet serisi sona erdi
Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, ligde son 7 maçta 21 puan alarak zirve yarışının içine giren bordo-mavililer, Fenerbahçe mağlubiyetiyle yara aldı.
Pelkas, ligdeki 5. golünü attı
Fenerbahçe'ye galibiyeti Yunan oyuncu Pelkas'ın golü getirdi.
Karşılaşmanın 76. dakikasında rakip fileleri havalandıran Pelkas, ligdeki 5. golünü kaydetti. Geçen hafta Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna girerek sakatlıktan dönen Yunan futbolcu, 8 hafta sonra gol kaydetti.
Sarı-lacivertli futbolcular maç sonu kenetlendi
Fenerbahçeli futbolcular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
Tüm teknik ekip ve kulübedeki oyuncularının katılımıyla sarı-lacivertli oyuncular, saha kenarında bir araya gelerek kenetlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.