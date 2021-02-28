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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Ligin 27. haftası iki maçla tamamlanırken, Galatasaray 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Ercan Doğan   | 28.02.2021
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken, Göztepe de Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Süper Lig'de evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenen Galatasaray, puanını 57'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Evinde Yukatel Denizlispor'a 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe ise üçüncü sırada bulunuyor. Ligde 10 maç sonra mağlubiyetle sahadan ayrılan Trabzonspor ise dördüncü sırada yer alıyor.

Haftanın sonuçları

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep: 0-0

Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: 1-1

Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: 3-0

Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: 4-1

Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Göztepe-Kasımpaşa: 1-0

Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-1

28. hafta programı

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şu şekilde:

2 Mart Salı:

16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

3 Mart Çarşamba:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

4 Mart Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

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