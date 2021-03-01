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Spor, Futbol

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın açılış maçında Gaziantep ile Gençlerbirliği yarın saat 16.00'da Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar   | 01.03.2021
Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Süper Lig'in 28. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Gaziantep ile Gençlerbirliği saat 16.00'da Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında ise Yeni Malatyaspor, saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

3 Mart Çarşamba:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

4 Mart Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

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