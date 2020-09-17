Euro
8.90
Dolar
7.54
BIST 100
1,105.94
Altın
1,942.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Spor, Futbol

THY yine Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray Futbol Takımı'nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 17.09.2020
THY yine Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru oldu

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile bu akşam Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak olan Galatasaray'ın bu müsabaka ile bu sezon ilk defa Türk Hava Yolları (THY) logolu formasıyla boy gösterecek.

Açıklamada, Galatasaray'ın, sezon boyunca da yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştireceği duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da 3 ayın en düşük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi, 8 kişi öldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1132, Brezilya'da 987, Meksika'da 300 kişi öldü
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu aştı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Maske, Kovid-19'a karşı aşıdan daha garantili
Beyaz Saray: Sürü bağışıklığı hiçbir zaman Kovid-19 stratejimiz olmadı

Benzer haberler

THY yine Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru oldu

THY yine Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Dışarıda kardeşiz fakat sahanın içerisinde gerçek manada mücadele edeceğiz

Neftçi-Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı statta 'kardeşlik' pankartları

Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Galatasaray Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret

Galatasaray Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret
Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 79. maçına çıkacak

Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 79. maçına çıkacak