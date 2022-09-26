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Ekonomi

THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

Gökhan Yılmaz   | 26.09.2022
THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Krasnodar ve Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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