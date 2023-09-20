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Spor, Futbol

THY, Galatasaray'ın forma kol sponsoru oldu

Türk Hava Yolları, (THY) Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarının "forma kol sponsoru" oldu.

Gökhan Yılmaz  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
THY, Galatasaray'ın forma kol sponsoru oldu

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki anlaşma kapsamında Galatasaray Futbol Takımı, 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının kol kısmında THY logosu ile mücadele edecek.

Galatasaray, bu akşamki Kopenhag maçı dahil UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında da THY logosunu formasında taşımaya devam edecek.

Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini yine THY ile gerçekleştirecek.

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