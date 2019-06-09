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Spor, Futbol

TFF'den Konya'ya teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fransa ile oynanan ve 2-0 kazanılan 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri grup maçında milli takımı destekleyen Konyalı futbolseverlere teşekkür etti.

Hüseyin Eroğul   | 09.06.2019
TFF'den Konya'ya teşekkür

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takım'ımızın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Fransa ile oynadığı EURO 2020 elemeleri maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nı dolduran futbolseverler, dünyaya örnek destekleri ile tarihi galibiyetimizde büyük rol üstlendi. Tribünleri kırmızı-beyaz renklerle dolduran, canla başla mücadele eden takımımızın arkasında itici bir güç olan futbolseverler, tüm dünyaya milli birliktelik ve milli ruhumuza örnek bir gece izletti." denildi. 

Milli takım taraftarlığının değerinin öne çıkarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ay-yıldızlıları maç boyunca hiç durmaksızın tüm kalbiyle destekleyen futbolseverlerimiz, görsel şovları ile müsabakaya renk katarken, coşkularıyla da milli takım taraftarlığının ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bir milli maça daha mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Konya halkına şükranlarımızı sunar, başta Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere, tüm resmi kuruluşlar ile Atiker Konyaspor Kulübü ve taraftar derneklerine hem destekleri hem de misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

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