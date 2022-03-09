Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkileri AA fotoğraflarıyla anlatılıyor
Güney Kore Büyükelçiliği, Kore Kültür Merkezi (KKM) ve Anadolu Ajansı tarafından, "Güney Kore-Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 65. yıl dönümü" vesilesiyle fotoğraf sergisi açıldı.
Ankara
KKM'nin sergi salonunda düzenlenen açılış törenine Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Kore Kültür Merkezi Müdürü Park Kee-houng, akademisyenler ve birçok davetli katıldı.
Büyükelçi Lee, 8 Mart'ın Güney Kore ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümü olduğunu, Anadolu Ajansı'nın arşivindeki fotoğraflarla çok güzel bir sergi hazırlandığını belirtti.
Fotoğraflara baktığında iki ülke arasındaki ilişkilerin çok etkileyici bir şekilde görüldüğünü dile getiren Lee, "Güney Kore ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler 65. yılını doldurdu ama binlerce yıl önce Orta Asya'da bir akraba, komşu olarak beraber yaşamıştık. 2002 Dünya Kupası 3. maçında birbirimize destek vererek oynadık. Türkiye'de ortaya çıkan yangın sonrasında 10 bin Koreli tarafından 150 bin fidan Türkiye'ye bağışlandı ve bu fidanlarla birçok farklı şehirde Türkiye-Güney Kore Dostluk Ormanı oluşturuldu. Bütün bunlara baktığımızda iki ülke arasındaki ilişki bir arkadaş gibi değil, akraba gibi." ifadelerini kullandı.
Lee, iki ülke arasındaki dostluk ilişkisinin fotoğraflara yansıdığını belirterek, AA'ya arşiv imkanlarını sunduğu için teşekkür etti.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 65. yılını tebrik ederek, 102 yıllık Anadolu Ajansı olarak bugün, Kore Kültür Merkezi'ndeki sergiye katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
"Tarihin iki ulusun yollarını kesiştirdiği günden bu yana dünya barışı için birlikte mücadele ettik. Bu uğurda şehitler verdik. Süleyman Astsubay ve Ayla’nın sevgi ve umut dolu hikayesi ile iki milletin dostluğunu ebedileştirdik." değerlendirmesinde bulunan Özhan, Türkiye - Güney Kore ilişkilerinin zaman içinde ticari iş birliklerine, sağlık, kültür ve spor alanlarına taşındığını kaydetti.
Özhan, 2002 Dünya Kupasında Güney Kore'nin desteği ve iki ülke insanının omuz omuza verdiği karelerin hala hafızalarda tazeliğini koruduğunu, Kore halkının bağışladığı fidanların ise "Dostluk Ormanı"nda toprakla buluştuğunu ve iki ülke dostluğu gibi kök salacağını aktardı.
Özhan, "Bu sergiye, bunun gibi birçok tarihi ana ait AA foto muhabirlerinin birbirinden değerli çalışmalarıyla katkıda bulunmak bizim için bir iftihar kaynağı. Bunlar, coğrafi olarak her ne kadar birbirimize uzak olsak da iki ülkenin aslında kalplerde ne kadar yakın olduğunun öykülerini taşıyor." dedi.
Büyükelçi Lee ve Özhan, açılış konuşmalarının ardından sergiyi gezdi.
Sergi, 8 Nisan'a kadar açık olacak.