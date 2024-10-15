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Spor, Futbol

TFF'de başkan vekili Lale Cander'in istifasi istendi

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) tüm görevleri alınan başkan vekili Lale Cander'in istifası istendi.

Emrah Oktay  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
TFF'de başkan vekili Lale Cander'in istifasi istendi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görülen lüzum üzerine tüm görevleri alınmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından istifası istenmiştir." denildi.

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