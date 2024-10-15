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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Selçuk İnan'ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın 1 maçlık cezasını onayarak erteleme talebini reddetti.

Emrah Oktay  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
TFF Tahkim Kurulu, Selçuk İnan'ın cezasını onadı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK, Beşiktaş maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Selçuk İnan'a verdiği 1 maç men ve 29 bin 250 liralık cezaya itiraz etti.

Cezayı onayan Tahkim Kurulu, erteleme talebine ise olumsuz cevap verdi.

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