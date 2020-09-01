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Spor, Futbol

TFF Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildi

TFF Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili ibra edildi.

Emrah Oktay   | 01.09.2020
TFF Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildi

İstanbul

Ankara'da JW Marriott Hotel'de düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda yönetim ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulunun aynı dönemle ilgili ibra oylamasında da oy birliği ile karar çıktı.

Federasyonun 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu, gerektiğinde bütçe tadili yapılması ile gayrimenkul alımı ve satımı konusunda genel kuruldan yetki aldı.

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