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Spor, Futbol

TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bundan sonraki kademe TFF 1. Lig'e getirilecek. Bunu da oturttuktan sonra TFF 2. Lig, hatta TFF 3. Lig'e takım harcama limitlerini getirmek hedefimiz" dedi.

Emrah Oktay   | 01.09.2020
TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de uygulanan takım harcama limitini kademeli olarak TFF 1. Lig'e sonrasında da TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

TFF'nin Ankara'da JW Marriott Hotel'de yapılan olağan genel kurulunda başkan Nihat Özdemir, delegelerin konuşmalarının ardından söz aldı.

Süper Lig'de uygulanan takım harcama limitinden bahseden Nihat Özdemir, "Süper Lig'e takım harcama limitlerini getirdik. Koyduğumuz harcama limitlerinde takımlar bunların içine girmekte zorlanıyor. Sıkıntıları var. Bu çalışmaları bir taraftan yapıyoruz. Bundan sonraki kademe TFF 1. Lig'e getirilecek. Bunu da oturttuktan sonra TFF 2. Lig, hatta TFF 3. Lig'e takım harcama limitlerini getirmek hedefimiz." diye konuştu.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanması için anlaşma yaptıklarını yineleyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"En büyük hedeflerimizden biri, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımlarının gelirlerini artırmak. Her toplantıda bizden maçların yayınlanmasını istediler. Biz de bu arayış içinde birçok yayıncı kuruluş ile temasa geçtik. Gerekli anlaşmayı yaptık. Milli maçlardan sonra sözleşmeyi imzalayacağız. Hem maçları yayınlatacağız hem de takımlarımıza gelir kapısı sağlayacağız. Bu, 2. Lig ve 3. Lig'de oynayan futbolcularımızı motive edecek. TFF olarak özellikle 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden altyapıya önem vermelerini bekliyoruz. Buralardan yetişen gençlerimizin A Milli Takım'da oynamasını istiyoruz."

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