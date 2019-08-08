TFF Tahkim Kurulundan Serkan Çınar'a ret

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, hakem Serkan Çınar'ın 2019-2020 sezonu için üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair Merkez Hakem Kurulu (MHK) işlemine itirazının Tahkim Kurulunca incelendiği belirtildi.
Açıklamada, yapılan müzakere neticesinde Serkan Çınar'ın itirazının oy birliğiyle reddedildiği bildirildi.
TFF'nin 16 Temmuz'da açıkladığı üst klasman hakemleri arasında, geçen sezon Süper Lig hakem listesinde bulunan Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım yer almamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.