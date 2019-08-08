Euro
6.13
Dolar
5.45
BIST 100
99,208.49
Altın
1,497.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Watford'dan kulüp transfer rekoru

İngiltere ekibi Watford, Fransa'nın Rennes takımından Senegalli futbolcu Sarr'ı kulüp transfer rekoru kırarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 08.08.2019
Watford'dan kulüp transfer rekoru

İstanbul

İngiltere Premier Lig ekibi Watford, Fransa'nın Rennes takımından Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarrkulüp transfer rekoru kırarak kadrosuna kattı.

Watford Kulübü, 21 yaşındaki Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp tarafından transferin maliyetine ilişkin bilgi paylaşılmadı. İngiltere basını ise Sarr'ın 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle Watford'a imza attığını öne sürdü.

Rennes'de geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Sarr, çıktığı 50 maçta 13 gol kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde

Benzer haberler

Arsenal'dan sol bek transferi

Arsenal'dan sol bek transferi

Watford'dan kulüp transfer rekoru

Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyaya damga vurdu

İran FIFA'nın kadınlara stadyum yasağını kaldırma çağrılarını reddetti

İran FIFA'nın kadınlara stadyum yasağını kaldırma çağrılarını reddetti
MHK, değişen kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı

MHK, değişen kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı
Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması