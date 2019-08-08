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Arsenal'dan sol bek transferi

İngiltere ekibi Arsenal, Celtic'ten İskoç futbolcu Tierney'yi transfer etti

Mutlu Demirtaştan   | 08.08.2019
Arsenal'dan sol bek transferi

Istanbul

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, İskoçya'nın Celtic takımından sol bek Kieran Tierney'yi kadrosuna kattı.

Arsenal Kulübü, 22 yaşındaki İskoç futbolcu Tierney ile uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere basını, Arsenal'ın bu transfer için 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Tierney, altyapısından yetiştiği ve 2015'ten bu yana A takımda forma giydiği Celtic'te geçen sezon 40 maça çıktı, bir gol attı.


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