TFF Tahkim Kurulundan Bursaspor'a indirim

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un kulüp başkanı Mesut Mestan ve futbolcusu Abdullahi Shehu'ya verilen cezalarda indirim yaptı.
TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Shehu'ya verdiği 2 maç men cezasının 1 maça düşürüldüğü belirtildi.
Kurulun, Mesut Mestan'ın 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını ise ihtar şeklinde düzelttiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.