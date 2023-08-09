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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Demirel oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu başkanlığına Mustafa Demirel'in atandığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Demirel oldu

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 09 Ağustos tarihli toplantısında Tahkim Kurulu üyesi Mustafa Demirel'in Tahkim Kurulu Başkanı, Tahkim Kurulu yedek üyesi Yavuz Aksoy'un ise Tahkim Kurulu Asıl Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir." denildi.

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