Dolar
26.82
Euro
28.78
Altın
1,923.48
ETH/USDT
1,632.10
BTC/USDT
25,761.00
BIST 100
8,244.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

TFF, Beşiktaş Park Stadı'nı final maçları için UEFA'ya bildirecek

TFF, Beşiktaş Park Stadı'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği için aday olarak bildirileceğini duyurdu.

Yunus Kaymaz  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
TFF, Beşiktaş Park Stadı'nı final maçları için UEFA'ya bildirecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Park Stadı'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği için aday olarak bildirileceğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar, UEFA Yönetim Kurulu tarafından gelecek yıl mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
İstanbul'da selin yaşandığı ilçelerde büyük hasar oluştu
Diyanet 752 depremzede üniversite öğrencisini umreye gönderiyor
İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin lira yardım ödemesi yapılacak
Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

TFF, Beşiktaş Park Stadı'nı final maçları için UEFA'ya bildirecek

TFF, Beşiktaş Park Stadı'nı final maçları için UEFA'ya bildirecek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, 23 kişilik UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı

Futbolda Türk takımlarını Avrupa’da yoğun bir tempo bekliyor

Futbolda Türk takımlarını Avrupa’da yoğun bir tempo bekliyor
Türk takımlarının Avrupa elemelerindeki en golcü ismi Aboubakar oldu

Türk takımlarının Avrupa elemelerindeki en golcü ismi Aboubakar oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki grupları belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki grupları belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet