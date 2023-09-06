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Spor

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde sporcu sayısındaki sınırlama kaldırıldı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde sporcu sayısındaki sınırlamayı kaldırdı.

Erkan Tiryaki  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde sporcu sayısındaki sınırlama kaldırıldı

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada, 8-10 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyon için katılımın serbest olduğu belirtildi.

Organizasyon için kayıtların ise yarın biteceği kaydedildi. Kayıt yaptırıp katılmayan güreşçilerin kırmızı kart göreceği aktarılırken, başpehlivanlık için yarı final ve final müsabakalarında puanlama güreşi uygulanmayacağı vurgulandı.

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