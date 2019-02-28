TFF Başkanı Demirören istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti.

Demirören, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından İddaa, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım. Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Ve birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum.

TFF Başkanlığını vekaleten Güreli yürütecek

TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan Yıldırım Demirören'in görevinden istifa ettiği hatırlatılarak, "Yönetim kurulunun aldığı kararla, haziran ayında yapılacak olan TFF Genel Kuruluna kadar Türkiye Futbol Federasyonuna Başkan Vekili Sayın Hüsnü Güreli vekaleten başkanlık edecektir." denildi.

TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yıldırım Demirören'in ticari durumlarından dolayı görevini bıraktığını belirterek, "Hayırlı olsun. Biz de haziran ayında yapacağımız genel kurula kadar Hüsnü Güreli Bey ile devam edeceğiz. Zaten yönetim süreklilik arz eder. Çalışmalarımıza Hüsnü Güreli Bey'in başkanlığında devam edeceğiz." dedi.

Nihat Özdemir, bugün gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne Şenol Güneş'i getirdiklerini dile getirerek, "Şenol Güneş'i sezon sonunda göreve getirme kararını aldık. Hepimizin bildiği gibi bizim mart ayında 2 önemli maçımız var. Onunla ilgili de inşallah gelecek haftaki yönetim kurulu toplantısında bir değerlendirme yapmayı düşünüyoruz. Zaten bizim yetkimiz var. Herhangi bir maçta herhangi bir kişiyi görevlendirebiliriz. Bunun için arkadaşlarımızla oturup, karar alacağız." diye konuştu.

Özdemir, bir soru üzerine, "Şu aşamada başkanlık gibi bir düşüncem yok. Tek düşündüğümüz hazirana kadar üzerimize düşen görevleri yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

TFF, sezon sonunda göreve başlayacak Şenol Güneş'i, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile mart ayında yapacağı karşılaşmalarda görevlendirme yetkisine sahip. Federasyonun konuyla ilgili maddesinde "TFF acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydı ile milli takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir." ifadesi yer alıyor.