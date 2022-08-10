Dolar
17.95
Euro
18.55
Altın
1,795.65
ETH/USDT
1,825.00
BTC/USDT
24,064.00
BIST 100
2,815.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Başkanı Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'le bir araya geldi

UEFA Süper Kupa mücadelesini izlemek için Finlandiya'ya giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, burada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Serdal Kalaycı   | 10.08.2022
TFF Başkanı Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'le bir araya geldi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, bu akşam Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı için başkent Helsinki'de bulunan Büyükekşi, aralarında TFF'nin bir önceki dönem başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın da olduğu heyetle beraber Ceferin'le buluştu.

Türk ve Avrupa futbolundaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda TFF Başkanı Büyükekşi,1,5 aylık süreçteki çalışmalarını Ceferin ile paylaştı.

İstanbul'da 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi grup kura çekimleri ile UEFA Yılın En İyileri Ödül Töreni'ne ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için hazırlıklar karşılıklı değerlendirilerek gözden geçirildi.

Birlikte hayata geçirilebilecek projelerin masaya yatırıldığı görüşmede, TFF ile UEFA arasındaki sıcak iş birliğinin güçlenerek sürdürülmesi yönünde karşılıklı dilekler paylaşıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ceferin'e üzerinde ismi yazılı ve A Milli Takım futbolcularının imzaladığı formaları hediye etti. UEFA Başkanı da günün anısına Büyükekşi'ye flama takdim etti.

Büyükekşi ve beraberindeki heyet, Helsinki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak UEFA Süper Kupa maçını izleyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kağıthane'de çalışma sırasında delinen doğal gaz borusu korkuya neden oldu
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı için "turuncu kod"lu sağanak uyarısı
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun, yakın zamanda taburcu edilmesi planlanıyor
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Orman Mühendisleri Odası İBB'nin Çırağan'da kestiği ağaçlarla ilgili raporunu yayımladı

Benzer haberler

TFF Başkanı Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'le bir araya geldi

TFF Başkanı Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'le bir araya geldi

"Dört büyükler" 2021-22 sezonunda toplam 1 milyar 725 milyon lira zarar etti

Spor Toto 1. Lig'in en tecrübelisi Denizlispor, en yenisi Bodrumspor

Konyaspor, Avrupa'da 16. randevusuna çıkacak

Konyaspor, Avrupa'da 16. randevusuna çıkacak
Beşiktaşlı Emirhan İlkhan, Torino'ya transfer oldu

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan, Torino'ya transfer oldu
Medipol Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahada

Medipol Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur için sahada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet