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Spor, Futbol

TFF 2. Lig Play-Off finalistleri belli oldu

Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü, finale çıktı.

Oktay Özden   | 25.07.2020
TFF 2. Lig Play-Off finalistleri belli oldu

Antalya

TFF 2. Lig Play-Off yarı final maçlarını kazanan Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü, finale çıktı.

Antalya'da oynanan yarı final karşılaşmalarında Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor ile Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, finalde rakip oldu.

TFF 2. Lig Play-Off Finali, 28 Temmuz Salı günü 21.00'de Antalya Stadı'nda oynanacak.

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