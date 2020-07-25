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Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a yetmedi

Milan, Atalanta karşısında Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle öne geçmesine karşın mücadele 1-1 berabere bitti.

Barış Seçkin   | 25.07.2020
Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a yetmedi

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin 36. haftasının açılış maçında Milan, konuk ettiği Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı’nda oynanan müsabakada, ligde zirveye oynayan son haftaların formda iki takımı karşılaştı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Milan adında sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

Atalanta 26. dakikada penaltı kazanırken Ruslan Malinovskyi penaltı atışını gole çeviremedi ve konuk ekip, skorda denge kurma şansını kaçırdı.

Konuk Atalanta aradığı beraberlik golünü 34. dakikada Duvan Zapata ile buldu: 1-1.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ikinci yarısında Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Böylece son haftaların formda iki takımının mücadelesinden kazanan çıkmazken iki ekip de 1'er puana razı oldu. Aldığı 1 puanla, puanını 75 yapan ikinci sıradaki Atalanta, bu maçta galip gelemeyerek 80 puanlı lider Juventus'la arasında puan farkını eritme şansı yakalayamadı.

Milan ise 60 puanla 6. basamakta kendine yer buldu.

Bu beraberlikle, Atalanta'nın yenilmezlik serisi 16 maça, Milan'ın yenilmezlik serisi de 10 maça çıktı.

Pandemi sonrasındaki dönemde gösterdiği performansla göz dolduran milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bu maçtaki golle, bu sezon toplam gol sayısını da 10'a yükseltti.

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