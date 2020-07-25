Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

PSG, Fransa Kupası'nı tek golle kazandı

Paris Saint-Germain, final maçında Saint-Etienne'ni 1-0 yenerek kupayı 13'üncü kez müzesine götürdü.

Yusuf Özcan   | 25.07.2020
PSG, Fransa Kupası'nı tek golle kazandı

Paris

Fransa Kupası finalinde Saint-Etienne'yi 1-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) kupanın sahibi oldu.

Stade de France'da oynanan karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Brezilyalı Neymar'ın attığı golle PSG, 1-0 öne geçti.

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 26'ncı dakikada Saint-Etienne'li Loic Perrin ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı. Perrin ise kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece PSG, kupayı 13'üncü kez müzesine götürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi stadda izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle staddaki seyirci sayısı 5 bin ile sınırlandırıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezinden 'okullar yaz sonu açılabilir' tavsiyesi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 192'ye yükseldi
ABD'nin başkenti Washington, Kovid-19 riski yüksek eyaletlerden gelenlere karantina uygulayacak
Fransa, yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle İspanya sınırını kapatabileceği uyarısında bulundu
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 5,5 milyonu aştı

Benzer haberler

PSG, Fransa Kupası'nı tek golle kazandı

PSG, Fransa Kupası'nı tek golle kazandı

Mbappe gelecek sezon PSG'de kalacak