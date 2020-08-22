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Spor, Futbol

Teknik direktör Tamer Güney yaşamını yitirdi

Teknik direktör Tamer Güney, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Emre Doğan   | 22.08.2020
Teknik direktör Tamer Güney yaşamını yitirdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevlerini üstlenen Tamer Güney'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, bir dönem Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve uzun yıllar TFF'de önemli görevler üstlenen Güney'in ailesi ile futbol camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

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