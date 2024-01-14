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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de yeni transfer Krunic antrenmanlara başladı

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Milan takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic, antrenmanlara başladı.

Emrah Oktay  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Fenerbahçe'de yeni transfer Krunic antrenmanlara başladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapılacak Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te iken Krunic bireysel çalıştı.

Tecrübeli futbolcu, Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenör idaresinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada çalışma gerçekleştirdi.


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