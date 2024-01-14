Fenerbahçe'de yeni transfer Krunic antrenmanlara başladı

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapılacak Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te iken Krunic bireysel çalıştı.
Tecrübeli futbolcu, Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenör idaresinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada çalışma gerçekleştirdi.
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