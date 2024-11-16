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Spor, Futbol

Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı

Bir süredir yaşadığı rahatsız nedeniyle tedavi gören eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi.

Fatih Erel, Emrah Oktay  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul

Eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun eşi, enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Tayfur Havutçu'nun sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Neslihan Havutçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin yaklaşık 1 hafta önce enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını belirterek "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır." ifadelerini kullandı.

Neslihan Havutçu, Beşiktaş Kulübü yönetiminin ve camiasının kendileriyle ilgilenmediği yönündeki iddialarla ilgili de "Bu süreçte gerek yeni yöneticilerimiz gerekse eskiler olmak üzere camiadan büyük destek gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her zamanki gibi eşimin değerlerine saygı göstererek sevenlerimizi ve camiamızı üzmemek adına içimizde yaşamayı tercih ettik. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

TFF ile Beşiktaş'tan Tayfur Havutçu için geçmiş olsun mesajı

TFF tarafından yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mızın eski oyuncusu Tayfur Havutçu'nun bir süredir devam eden hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün mesajında ise "Hastalığının ilk gününden bu yana sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz efsane futbolcularımızdan Tayfur Havutçu'nun tedavisi hastanede devam etmektedir. Havutçu'nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



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