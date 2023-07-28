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Spor, Futbol

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Riyad Mahrez'i kadrosuna kattı

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli forvet Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Erel  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Riyad Mahrez'i kadrosuna kattı

İstanbul

Al-Ahli'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bekleyiş bitti, Riyad transferi gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz medyasına göre Al-Ahli, Manchester City'ye futbolcu için 30 milyon sterlin bonservis ücreti ödedi.

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